Только 8% украинцев хотят союза с Россией - опрос

В 2013 году интеграцию Украины на Восток поддерживали 30% населения

Согласно общенациональному опросу, лишь 8% украинцев желает интеграции Украины в Евразийский союз РФ. Об этом говорится в результатах исследования фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова. Опрос проводился с 9 по 13 июня.

Больше половины опрошенных (57%) видят Украину в составе Европейского Союза и четверть (26%) против присоединения к каким-либо союзам, однако 8% хотят присоединиться к Евразийскому союзу России.

До Майдана, в 2013 году, 30% граждан ответили, что выступают за вступление в Евразийский экономический союз и 42% - за ЕС.

За вступление в ЕС на западе Украины, согласно Центру Разумкова, выступают 79% граждан и 63% жителей центра. На востоке (18%) и Юге (10%) примерно одинаковое количество людей видит развитие Украины в восточном направлении.





В то же время, согласно опросу социологической группы Рейтинг, проводимому с 21 апреля по 5 мая 2017, присоединение Украины к Евразийскому союзу поддерживали 18% респондентов, 53% - за ЕС и 14% не поддерживали вступление ни в одно объединение.



В западных областях Украины за вступление в ЕС высказались 83%. Самый большой уровень поддержки вступления в Евразийский союз на юге Украины и составил 31% от опрошенных.



17 июня 2017 года сообщалось, что согласно опросу четырех социологических центров, 66% украинцев готовы проголосовать за членство в ЕС и 56% - членство в НАТО.

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