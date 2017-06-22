Стало известно, когда Львов освободят от мусора

Власти Львова и Львовская ОГА должны провести расчеты возможностей имеющихся полигонов, сказал вице-премьер Геннадий Зубко

К 5 июля Львов должны избавить от мусора. Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

"До 23 июня разработать и предоставить для выполнения Львовскому городскому совету графики вывоза твердых бытовых отходов из Львова, накопленных на 463 контейнерных площадках, до 5 июля обеспечить выполнение вывоза твердых бытовых отходов", - отметил Зубко.

Также вице-премьер поручил Львовской ОГА, другим местным органам власти совместно с львовской городской властью обеспечить оперативную координацию мер по вывозу отходов из Львова.

20 июня 2017 года сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Зубко возглавить специальную группу чиновников, которая совместно с областной властью поможет найти решение проблемы утилизации мусора во Львове. 14 июня Гройсман заявил, что Кабмин готов оказать помощь Львову, но власти города должны сами приложить усилия, чтобы найти необходимые решения.

Читайте также: Мусор, Львов и Божья воля. Что нужно знать о Самопомощи

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.