ГПУ: Поляков через помощницу получил взятку $7500

В представлении ГПУ говорится, что есть достаточно доказательств, подтверждающих совершение Максимом Поляковым тяжкого коррупционного преступления

ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест народного от Народного фронта Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением. Об этом говорится в представлении, внесенным генпрокурором Юрием Луценко, сообщает Украинская правда.

Указывается, что Поляков фигурирует в производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

"Досудебным расследованием установлено, что Поляков Максим Анатольевич в период с 02.10.2016 по 28.11.2016 совершил уголовное преступление в сфере служебной деятельности", - говорится в представлении.

Отмечается, что Поляков, действуя по предварительному сговору с народным депутатом Бориславом Розенблатом, также по предварительному сговору со своим помощником-консультантом Татьяной Любонько, при пособничестве охранника Розенблата Богуслава Ярощука, требовали и получили неправомерную выгоду 15 тыс долларов от представителя компании нерезидента Фуджейра ( ОАЭ) Сивоконь К.С.

За это народные депутаты предлагали подписание как инициаторами и членами авторского коллектива внесение в Верховную Раду Украины проектов законов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно особенностей налогообложения деятельности, связанной с добычей янтаря, - ред.).

Речь идет также и о внесении изменений в Таможенный кодекс (освобождение от налогообложения операций по ввозу на территорию Украины оборудования для промышленной добычи янтаря, - ред.).

В документе говорится, что полученные деньги Розенблат и Поляков должны были разделить поровну по 7500 долларов.

В представлении указывается, что передача части денег ($5 тыс ) Полякову через его помощницу Любонько состоялась 22 ноября 2016 года в ресторане Смородина в Киеве.

Отмечается, что в этот же день Поляков сказал ей купить на эти деньги два телефона IPhone 7 в магазине Royal Service.

На следующий день она приобрела за 1900 долларов два мобильных телефона IPhone 7 и передала Полякову. Один из них он оставил себе, а другой отдал жене.

28 ноября Любонько в ресторане Вареничная Катюша получила оставшуюся сумму для Полякова - 2500 долларов.

Отмечается, что 24 ноября 2016 в вестибюле ресторана Три вилки, представитель фирмы Фуджейра Сивоконь передала 7500 долларов охраннику Ярощуку для дальнейшей передачи Розенблату.

В представлении прокуратуры указывается, что в наличии есть достаточно доказательств, подтверждающих факт совершения Поляковым особо тяжкого коррупционного преступления (ч. 4 ст. 368 УК Украины), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Поляков фигурирует в так называемом янтарном деле, открытом по факту лоббирования интересов частной компании в сфере добычи янтаря.



21 июня Луценко по ходатайству САП внес в парламент представления на лишение депутатского иммунитета Андрея Лозового (Радикальная партия), Олеся Довгого (Воля народа), Евгения Дейдея (Народный фронт) и Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко).

Читайте также: Розенблат и Поляков. Что известно о новом коррупционном скандале

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.