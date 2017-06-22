Ющенко: Без участия США российскую оккупацию в Украине не решить

Соединенные Штаты являются одной из сторон, подписавших Будапештский меморандум, который гарантировал защиту территориальной целостности Украины

Вооруженные конфликты такого масштаба, как в Донбассе, и оккупацию Крыма Россией невозможно разрешить без участия Соединенных Штатов. Такие соображения на международной конференции в Киеве высказал третий президент Виктор Ющенко, его выступление транслировал канал 112 Украина.

"Я убежден, что без участия США такого рода конфликты, как российская оккупация в Крыму и в Донбассе, не решаются", - сказал он.

Вчера, 21 июня, переговорная группа в Минске достигла соглашения о новом перемирии на востоке Украины, которое должно начаться с полуночи 24 июня.

Читайте также: Кучма: У Запада есть механизмы, чтобы прекратить войну в Украине

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.