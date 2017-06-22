Маккейн призвал Трампа "прекратить позор" и дать Украине оружие

Москву нужно заставить уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил республиканец

Глава комитета Сената США по вопросам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн призвал президента Дональда Трампа "перевернуть позорную страницу" в истории страны и все же передать Украине современное оружие для отражения агрессии России. Об этом он написал в колонке на своем сайте.

"Соединенные Штаты должны наращивать давление на Россию, пока не убедят ее вывести войска из Украины, включая Крымский полуостров, перестать дестабилизировать ситуацию, поддерживая коллаборантов в стране", - пишет сенатор.

Маккейн заявил, что Москва должна начать уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"На основе этого важного шага президент Трамп должен, в конце концов, принять меры для отмены слабой политики своего предшественника и передать необходимую Украине оборонительную летальную помощь, которой она заслуживает, для защиты суверенитета и территориальной целостности от российской агрессии", - пишет Маккейн.

ООН за последние месяцы отметила 48-процентное увеличение количества погибших и раненых среди мирных жителей Донбасса от инициированных путинской Россией боевых действий, отметил сенатор.

"У президента Трампа есть возможность перевернуть страницу позорной главы в американской истории и дать Украине оборонительную летальную помощь, утвержденную Конгрессом", - подытожил он.

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