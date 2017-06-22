Статус русского языка волнует лишь 1% украинцев - опрос
Статус русского языка волнует только 1% украинцев. На это указывают данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС). Среди опрошенных 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). Об этом сообщает пресс-служба КМИС.
Согласно результатам опроса, 72% украинцев обеспокоены войной в Донбассе.
"Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев - уровень жизни (60%), экономическая ситуация (47%) и безопасность (21%)", - говорится в сообщении.
Результаты опроса показали, что по сравнению с 2016 годом уровень озабоченности граждан общественными проблемами мало изменился, но людей меньше стали беспокоить отношения с Россией и преступность.
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Ранее сообщалось, что более чем две трети (68%) граждан Украины считают родным языком украинский, 14% - русский, 17% - и украинский, и русский в равной мере, 0,7% - другие языки.
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