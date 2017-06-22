Кучма о разведении сил в Станице: Стратегически нет препятствий

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске прокомментировал возможность разведения сил и войск в Станице Луганской

Рассматривается возможность разведения сил и войск в Станице Луганской в случае сохранения режима тишины в течение восьми дней. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

"Договорились (в Минске вчера, - ред), что Станица Луганская (разведение сил и войск, - ред), мы за следующие восемь дней решим эту проблему", - сказал Кучма.

По его словам, стратегически там нет никаких препятствий с точки зрения военной, однако каждая сторона ищет возможность задержать этот процесс.

Отвечая на вопрос, когда будут изменения ситуации в Донбассе, Кучма сказал: "Я считаю, что до выборов в Германии и до выборов в России никаких серьезных изменений в Донбассе не будет".

7 марта 2017 года пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сказала LIGA.net, что отвод войск в поселке постоянно обсуждается на встрече трехсторонней контактной группы.

По ее словам, главное условие - это режим тишины в течение семи дней.

1 марта сообщалось, что разведение сил в районе Станицы Луганской было запланировано на 7 марта.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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