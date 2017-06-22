Туск: Лидеры ЕС продлят экономические санкции против России
Лидеры Европейского союза сегодня должны принять решение о продлении экономических санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск по результатам первой части саммита ЕС, сообщает агентство Укринформ.
"Традиционно канцлер Германии (Ангела Меркель, - ред.) и президент Франции (Эмманюэль Макрон, - ред.) проинформируют о ситуации в Украине и текущем состоянии дел в имплементации Минских договоренностей. Это должно позволить нам продолжить экономические санкции против России на шесть месяцев", - сказал Туск.
Действующий пакет секторальных экономических санкций Евросоюза против РФ формально действует до 31 июля 2017 года.
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