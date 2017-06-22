Страны ЕС договорились продлить санкции против России - Туск
22.06.2017 21:22
Экономические санкции против России будут действительны еще минимум полгода
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Из-за отсутствия выполнения минских договоренностей представители стран Европейского союза договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом написал президент Европейского Совета Дональд Туск в Twitter.
"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей", - написал он.
Сегодня он заявлял, что доклад канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона позволит ЕС еще на полгода продлить санкции против РФ.
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