Страны ЕС договорились продлить санкции против России - Туск

Экономические санкции против России будут действительны еще минимум полгода

Из-за отсутствия выполнения минских договоренностей представители стран Европейского союза договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом написал президент Европейского Совета Дональд Туск в Twitter.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей", - написал он.

Сегодня он заявлял, что доклад канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона позволит ЕС еще на полгода продлить санкции против РФ.

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