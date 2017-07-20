Год после убийства Шеремета: в Киеве проходит акция памяти

Люди с самого утра несут цветы на место, где убили журналиста Павла Шеремета

В Киеве на перекрестке бульвара Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где год назад погиб журналист Павел Шеремет, началась акция памяти, передает корреспондент LIGA.net.

На перекрестке установлен баннер с вопросом "Кто убил Павла?". Люди с самого утра несут цветы и ставят лампадки.

На место, где взорвался автомобиль Шеремета, пришла посол США в Украине Мари Йованович, его коллеги, журналисты, друзья.





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"Год спустя после гибели Павла мы до сих пор не знаем имен тех, кто его убил. Расследование его убийства сейчас фактически заморожено. Но мы убеждены, что рано или поздно наказание преступников так или иначе настигнет", - сказала главный редактор интернет-издания Украинская правда Севгиль Мусаева- Боровик.



Она также поблагодарила всех, кто пришел почтить память Шеремета. Позже участники акции пошли в сторону улицы Крещатик, они планировали отправиться шествием к зданию СБУ, Администрации президента и Министерства внутренних дел.

В акции принимают участие около 300 человек.

С Банковой участники акции перешли к зданию Министерства внутренних дел и встали перед ним с плакатами "Кто убил Павла?". Эту же надпись делали трафаретами на тротуаре, а большой плакат с фото Шеремета прикрепили к фасаду министерства.





20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

10 мая 2017 года сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

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