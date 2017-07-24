Пресс-служба Рады удалила из своего сообщения слова Волкера
Пресс-служба Верховной Рады отредактировала сообщение о встрече в парламенте спецпредставителя США Курта Волкера с депутатами. Из сообщения вырезали его заявление о том, что для возвращения территориальной целостности необходимо отбросить "узкопартийные интересы".
Текст первоначального сообщения сохранен в кэше Google.
"Также он (Волкер, - ред) обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которой политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные персональные амбиции на второй план", - говорилось в первоначальном сообщении парламента. Позже эти слова были удалены из текста.
На прошедших выходных Волкер посетил зону АТО. На брифинге в Карматорске он назвал конфликт в Донбассе "горячей войной".
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