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Глава Госпогранслужбы подал в отставку

25.07.2017 15:54
Виктор Назаренко написал соответствующее заявление по состоянию здоровья
Глава Госпогранслужбы подал в отставку
Виктор Назаренко (фото - facebook.com/V.O.Nazarenko)

Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко подал в отставку. Об этом LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Могу подтвердить, подал в отставку, по состоянию здоровья", - сказал Слободян. 

Назаренко возглавлял Госпогранслужбу с 23 октября 2014 года.

21 июля сообщалось, что в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовали Петр Порошенко и Александр Лукашенко, Назаренко потерял сознание.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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