Глава Госпогранслужбы подал в отставку
25.07.2017 15:54
Виктор Назаренко написал соответствующее заявление по состоянию здоровья
Виктор Назаренко (фото - facebook.com/V.O.Nazarenko)
Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко подал в отставку. Об этом LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Могу подтвердить, подал в отставку, по состоянию здоровья", - сказал Слободян.
Назаренко возглавлял Госпогранслужбу с 23 октября 2014 года.
21 июля сообщалось, что в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовали Петр Порошенко и Александр Лукашенко, Назаренко потерял сознание.
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