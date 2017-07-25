Глава Госпогранслужбы подал в отставку

Виктор Назаренко написал соответствующее заявление по состоянию здоровья

Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко подал в отставку. Об этом LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Могу подтвердить, подал в отставку, по состоянию здоровья", - сказал Слободян.

Назаренко возглавлял Госпогранслужбу с 23 октября 2014 года.

21 июля сообщалось, что в Администрации президента на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью, на которой присутствовали Петр Порошенко и Александр Лукашенко, Назаренко потерял сознание.

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