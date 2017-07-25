Украина никому не помогала на выборах в США - посольство
Посольство Украины в США отреагировало на обвинение президента США Дональда Трампа в адрес Украины, в котором он утверждает, что Украина "саботировала" его кампанию на президентских выборах в 2016 году. Заявление опубликовано в Twitter посольства.
Украинские дипломаты подчеркнули, что правительство Украины не поддерживало ни одного из кандидатов.
"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на Выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины", - сказано в сообщении.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Украина "пыталась саботировать" его предвыборную кампанию в 2016 году. Трамп утверждает, что эти "попытки" якобы были направлены на продвижение его конкурента - кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
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