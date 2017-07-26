Геращенко: Саакашвили при получении гражданства скрыл факты

Советник главы МВД подтвердил лишение украинского гражданства Михаила Саакашвили

Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины. Это стало причиной лишения его украинского гражданства. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Михаил Саакашвили действительно лишён статуса гражданина Украины. Это сделано в строгом соответствии с Законом, на основании ст. 21 закона Украины о гражданстве. Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышлено скрыл", - написал Геращенко.

Он отметил, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо неправдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.

Геращенко добавил, что "считал и считает ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили".

Украинская правда, ссылаясь на свои источники, сообщает, что экс-губернатора могли лишить гражданства из-за того, что при заполнении соответствующих документов он не указал информации о судимости.



"Он потерял гражданство, потому что при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел - по нему несколько тяжелых дел в Грузии", - сказал собеседник издания.

"Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение", - добавил он.

Ранее сегодня, 26 июля, в СМИ появилась информация о якобы лишении Саакашвили украинского гражданства "из-за внесения в анкету ложных данных". LIGA.net не получила официального подтверждения этой информации. В пресс-службе Саакашвили опровергли информацию о лишении политика украинского гражданства. Государственная миграционная служба опубликовала сообщение о процедуре рассмотрения "материалов по Саакашвили" под заголовком "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины". При этом в тексте сообщения прямо не говорится о том, что Саакашвили лишен украинского гражданства.

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