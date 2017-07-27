Саакашвили отреагировал на сообщения о лишении его гражданства

Саакашвили заявил, что у него только украинское гражданство и никакой якобы скрытой судимости нет

Михаил Саакашвили отреагировал на сообщения, что его лишили украинского гражданства.



"У меня только одно гражданство - украинское. И им не удастся меня его лишить. (...) Я буду добиваться законного права вернутся в Украину", - сказал он.



Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Саакашвили гражданства Украины.



По информации СМИ, речь идет о скрытой судимости.



Саакашвили заявил, что это неправда и с тех пор, как ему предоставили гражданство, ни одного нового дела против него в Грузии не открыли.





LIGA.net не получила официального подтверждения лишения Саакашвили гражданства. В пресс-службе Саакашвили это информацию опровергли.



Государственная миграционная служба опубликовала сообщение о процедуре рассмотрения "материалов по Саакашвили" под заголовком "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины". При этом в тексте сообщения прямо не говорится о том, что Саакашвили лишен украинского гражданства.



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