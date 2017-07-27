На Банковой подтвердили: Порошенко лишил Саакашвили гражданства

В АП отметили, что указ о лишении гражданства не будет обнародован, "поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные"

В Администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства на основании рекомендаций комиссии по вопросам гражданства. Об этом сообщает Украинская правда.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты предоставления недостоверной информации при оформлении заявления, комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", - говорится в сообщении АП.

"На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", - добавили на Банковой.

В администрации подчеркнули, что, согласно законодательству о защите персональных данных, данный документ не подлежит опубликованию, "поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные".

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26 июля 2017 года в СМИ появилась информация о якобы лишении Саакашвили украинского гражданства "из-за внесения в анкету ложных данных". LIGA.net не получила официального подтверждения этой информации. В пресс-службе Саакашвили опровергли сообщение о лишении политика украинского гражданства.

Позднее Государственная миграционная служба опубликовала сообщение о процедуре рассмотрения "материалов по Саакашвили" под заголовком "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины". При этом в тексте сообщения прямо не говорится о том, что Саакашвили лишен украинского гражданства.

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