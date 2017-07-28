Троян назвал "разводом" информацию о своем задержании

Ранее СМИ сообщили, что замглавы МВД задержан на взятке

Замглавы МВД Вадим Троян опроверг информацию о своем задержании на взятке. Об этом он написал в Facebook.

"Пятничная рубрика "Продажные менты". Сегодня в главной роли я. Якобы позарился на 2 миллиона, меня взяли, шьют коррупцию. По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод", - написал Троян.

"Процессуальные следственные действия бывают разные. Принимал и буду принимать в них участие", - добавил он.

В пресс-службе МВД сообщили, что "информация сомнительных медиа-ресурсов, о том, что Вадима Трояна "поймали на взятке в 2 миллиона гривень", не соответствует действительности".



Там отметили, что Троян, который сейчас находится в отпуске, "действительно недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств, но пока никакие подозрения ему не вручались и ему об этом не сообщалось".

Ранее СМИ сообщили, что Троян задержан на взятке.

Сегодня, 28 июля управление по расследованиям особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры совместно со следователями ГПУ и сотрудниками СБУ задержали заместителя руководителя общественной организации и гражданина Украины, которые в сговоре с помощником чиновника МВД требовали от представителя предприятия 1,5 млн гривень.

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