Замглавы МВД Троян фигурирует в деле о взятке в 1,5 млн грн - ГПУ

Луценко сообщил, что в доме замминистра МВД Вадима Трояна прошел обыск. Задержаны его помощница и заместитель руководителя ГК Азов

СБУ и Генпрокуратура совместно задержали заместителя руководителя общественной организации Гражданский корпус Азов Владимира Бржезинського, помощницу заместителя министра МВД Украины Вадима Трояна Светлану Иваштенко и гражданина Шамрай И. М. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 миллионов гривень", - заявил Генеральный прокурор.

"Согласно данным негласных следственных (розыскных) действий 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами", - сказано в сообщении.

"В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в помещении заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", - добавил Луценко.

Украинская правда, ссылаясь на свой источник, уточняет, что взятка от гражданина Шомана указанным чиновникам предполагала разблокировку расчетных счетов его предприятия и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевского управления Государственной фискальной службы.

Ранее в ГПУ заявили, что сообщили о подозрении помощнику чиновника МВД, имя которого указано не было. Также сообщалось, что задержаны заместитель руководителя общественной организации и еще один, тоже неназванный гражданин Украины. Согласно информации ГПУ, указанные лица в сговоре требовали взятку в размере 1,5 млн грн.

Появившуюся в СМИ информацию о том, что задержали на взятке самого Трояна, замглавы МВД назвал "разводом". Эту информацию опровергли и в Министерстве внутренних дел.







Фото: www.facebook.com/aprystay





Фото: www.facebook.com/aprystay

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