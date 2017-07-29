В убийстве украинца Чубенко участвовали трое боевиков ДНР - СМИ

Российские СМИ сообщили имена всех подозреваемых в убийстве школьника Чубенко и о том, как пытаются не допустить выдачи Украине главного обвиняемого





"В уголовном деле, возбужденном на территории, подконтрольной Украине, один из свидетелей добровольно решил помочь следствию - снять камень с души. Он наблюдал казнь в Горбачево-Михайловке от начала до конца, но знал убийц только по кличкам: Керчь, Жора, Буба. Их фамилии и другие сведения, не­опровержимо подтверждающие личности, установили сами родители Степы, круглосуточно мониторившие социальные сети и сайты типа "Русской весны", - отмечают журналисты. Было установлено, что под кличками Керчь, Жора и Буба скрываются боевики Погодин, Москалев, Сухомлинов.





Как сообщил журналистам старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД Украины Донецкой области Игорь Новосельцев, матери погибшего школьника, которая является гражданкой России, удалось попасть на прием к боевикам ДНР и добиться задержания боевика Москалева. В ходе допроса он рассказал о подробностях убийства школьника, которого боевик Погодин подозревал в причастности к Правому сектору и убийству участников Антимайдана 2 мая 2014 года в Одессе из-за обнаруженного шарфа ФК Карпаты.





"Он (Погодин, - ред.) привлек военнослужащих подразделения "Керчь" Сухомлино­ва М.В. и Москалева Ю.А., которым сообщил, что Чубенко С.В. является членом организации Правый сектор <...>, за что Чубенко С.В. надлежит расстрелять. Сухомлинов М.В <...>, находясь на краю окопа, произвел выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко С.В., который находился на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко С.В. подавал признаки жизни, Погодин В.В. взял у Сухомлинова пистолет и произвел еще не менее четырех выстрелов в затылочную область головы Чубенко С.В., от которых тот скончался на месте", - говорится в протоколе допроса.







Боевики Керчь (Погодин), Буба (Сухомлинов), Жора (Москалев) 21 июля 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура обратилась к России с просьбой выдать задержанного во временно оккупированном Крыму боевика Вадима Погодина, обвиняемого в убийстве подростка Степана Чубенко в ОРДО три года назад. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. В последствии Москалев убедил боевиков, что лично не участвовал в расстреле и скрылся в России, о местонахождении боевика Сухомлинова ничего не известно, а Погодин был задержан в оккупированном Крыму в июне этого года по запросу Украины через Интерпол. Один из экс-главарей террористов Игорь Стрелков публично выступил против выдачи Украине Погодина, его поддержали депутаты нелегитимной Госдумы Дмитрий Белик и Сергей Шаргунов, а также ряд российских СМИ и органы пропаганды крымских коллаборационистов.