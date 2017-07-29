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Тиллерсон: Санкции отображают желание шагов РФ навстречу США

29.07.2017 18:03
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что новые санкции отображают желание американцев видеть шаги по улучшению отношений со стороны России
Тиллерсон: Санкции отображают желание шагов РФ навстречу США
Рекс Тиллерсон (фото - ЕРА)
Принятые американским Конгрессом новые санкции против России отображают желание американского народа видеть шаги по улучшению отношений со стороны РФ. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Почти единодушное голосование за законодательство о санкциях в Конгрессе отображают сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам, и эти санкции больше не понадобятся", - говорится в заявлении.

Тиллерсон также сообщил, что США будут тесно сотрудничать с друзьями и союзниками, чтобы в России, КНДР и Иране четко поняли послания Запада.

28 июля 2017 года Москва в ответ на одобренные Конгрессом США новые санкции против РФ потребовала от Вашингтона сократить число американских дипломатов в России и техперсонала до 455 человек, а также объявила о закрытии доступа на два объекта посольства Штатов. Госдепартамент США выразил "сильное разочарование и протест" в связи с ограничениями, введенными Кремлем против американских дипломатов в России.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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