Тиллерсон: Санкции отображают желание шагов РФ навстречу США

"Почти единодушное голосование за законодательство о санкциях в Конгрессе отображают сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам, и эти санкции больше не понадобятся", - говорится в заявлении.



