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Деканоидзе подтвердила, что вернула себе гражданство Грузии

29.07.2017 22:24
Экс-глава Национальной полиции подтвердила информацию о возвращении грузинского гражданства и сообщила, что не будет участвовать в украинской политике
Деканоидзе подтвердила, что вернула себе гражданство Грузии
Хатия Деканоидзе
Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе в эфире 112 канала подтвердила информацию о том, что она вернула себе гражданство Грузии.

"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике... после того, как президент Грузии вернул мне грузинское гражданство, вы наверно слышали об этом. Было очень много спекуляций о том, что у нас были двойные гражданства. Мы отказались от грузинского. И через несколько месяцев после того, как я оставила пост, я подала заявление президенту Грузии, и я приобрела во второй раз грузинское гражданство, по закону, так как я родилась в Грузии", - отметила Деканоидзе.

Экс-глава Национальной полиции также сообщила, что не собирается принимать участие в украинской политике, но будет активно участвовать в грузинской, чтобы не допустить возвращения Грузии на "российскую орбиту".

В мае грузинские СМИ сообщили о возвращении Деканоидзе грузинского гражданства согласно решению президента Грузии Маргвелашвили от 12 апреля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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