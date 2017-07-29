Деканоидзе подтвердила, что вернула себе гражданство Грузии

Экс-глава Национальной полиции подтвердила информацию о возвращении грузинского гражданства и сообщила, что не будет участвовать в украинской политике





"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике... после того, как президент Грузии вернул мне грузинское гражданство, вы наверно слышали об этом. Было очень много спекуляций о том, что у нас были двойные гражданства. Мы отказались от грузинского. И через несколько месяцев после того, как я оставила пост, я подала заявление президенту Грузии, и я приобрела во второй раз грузинское гражданство, по закону, так как я родилась в Грузии", - отметила Деканоидзе.





Экс-глава Национальной полиции также сообщила, что не собирается принимать участие в украинской политике, но будет активно участвовать в грузинской, чтобы не допустить возвращения Грузии на "российскую орбиту".





В мае грузинские СМИ сообщили о возвращении Деканоидзе грузинского гражданства согласно решению президента Грузии Маргвелашвили от 12 апреля.





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