В августе пройдет встреча советников глав нормандской четверки
В августе политические советники лидеров нормандской четверки проведут встречу. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире 5 канала.
Она также уточнила, что телефонные переговоры между лидерами нормандской четверки должны были пройти раньше, но "одна из сторон" оттягивала их и пока речь идет только о грядущих переговорах советников.
"Ключевой темой этой встречи политических советников будет: первое - выполнение тех договоренностей, тех сигналов, которые прозвучали во время телефонного контакта лидеров нормандского формата, в частности это и стабилизация ситуации с безопасностью на Донбассе и, конечно, подготовка к возможной встречи лидеров", - сообщила Геращенко.
Она высказала также мнение, что Кремль блокирует встречи в нормандском формате из-за грядущих в Германии выборов, оттягивая тем самым время.
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