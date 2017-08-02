В августе пройдет встреча советников глав нормандской четверки

Главной темой переговоров советников будет выполнение договоренностей, достигнутых во время телефонных переговоров между лидерами нормандской четверки

В августе политические советники лидеров нормандской четверки проведут встречу. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире 5 канала.

Она также уточнила, что телефонные переговоры между лидерами нормандской четверки должны были пройти раньше, но "одна из сторон" оттягивала их и пока речь идет только о грядущих переговорах советников.

"Ключевой темой этой встречи политических советников будет: первое - выполнение тех договоренностей, тех сигналов, которые прозвучали во время телефонного контакта лидеров нормандского формата, в частности это и стабилизация ситуации с безопасностью на Донбассе и, конечно, подготовка к возможной встречи лидеров", - сообщила Геращенко.

Она высказала также мнение, что Кремль блокирует встречи в нормандском формате из-за грядущих в Германии выборов, оттягивая тем самым время.

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