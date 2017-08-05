Порошенко утвердил новый образец боевого флага военных частей ВСУ

Указом Порошенко утвержден новый образец боевого флага - квадратное малиновое полотнище с эмблемой ВСУ и золотым кантом по краям

Президент Петр Порошенко утвердил новые описание и рисунок базового образца боевого флага военной части Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Боевой флаг - это квадратное полотнище малинового цвета размером 130 см на 130 см.



На лицевой стороне по центру - эмблема ВСУ на фоне золотых лучей, которые расходятся от центра. На лучах - изображения венков из листья и калины, в центре которых - эмблема вида ВСУ.



По периметру полотнище обшито золотым кантом. Вверху надпись - "За Украину", внизу - "За ее волю".



По углам - прямые равносторонние кресты.







На обратной стороны флага в центре расположена надпись названия военной части, которой вручается боевой флаг.



Частью флага является лента, которая завязывается сверху древка бантом.

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