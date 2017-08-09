Климкин раскритиковал слова лидера немецких либералов о Крыме

Климкин считает, что некоторые политики пытаются проигнорировать или оправдать очевидные нарушения международного права и тем самым поощряют агрессора

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг резкой критике слова председателя немецкой Свободной демократической партии Кристиана Линднера о том, что Крым следует рассматривать как "временное решение на неопределенный срок". Об этом сообщает Bild.

"Мы очень обеспокоены, что некоторые политики, как сейчас глава СвДП Кристиан Линднер, пытаются проигнорировать очевидные нарушения международного права или оправдать их. Этим они поощряют агрессора к дальнейшим преступлениям и превращаются в соучастников преступлений Путина", - считает Климкин.



5 августа Линднер заявил, что конфликт вокруг Крыма следует "отмежевать" от остальных тем, чтобы "достичь прогресса на других направлениях". Он также заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Владимиру Путину изменить свою политику "без потери лица". После обрушившейся критики лидер либералов смягчил риторику.



Позже слова Линднера о том, что Европе якобы нужно сближения с путинской Россией, поддержала кандидат в канцлерыФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт.

Россия аннексирована полуостров Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы, против России были введены экономические санкции. За проведение Кремлем так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму нелегитимной.

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