Дело "крымских диверсантов": Сулейманову дали тюремный срок

Одного из фигурантов фейкового уголовного производства российские оккупанты и крымские сепаратисты приговорили к одному году и восьми месяцам колонии

10 августа марионетки Кремля в Железнодорожном районном "суде" Симферополя во временно оккупированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы крымского татарина Редвана Сулейманова - одного из обвиняемых по делу о "крымских диверсантах". Об этом у себя в Facebook сообщил его адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, вердикт вынесли по статье УК РФ о ложном сообщении о теракте.

"Плюс - суд удовлетворил иск ООО Морская дирекция на сумму более трех миллионов рублей и иск Севастопольского автовокзала в районе 400 тысяч рублей (всего около 1,5 млн грн, - ред.)", - пишет юрист.

Защита и сам Сулейманов будут обжаловать незаконный приговор суда, несмотря на то, что 7 августа он "признал свою вину", но не согласился с размером ущерба.

Спикер МИД Марьяна Беца заявила, что российские оккупанты постоянными репрессиями "пытаются сломить крымских татар".

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Сулейманова был похищен российскими спецслужбами 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя. Его обвинили в "шпионаже на Украину" и в "подготовке диверсии". 10 августа того же года ФСБ вбросила в прессу фейк о попытках "украинских диверсантов" устроить в Крыму теракты, заявив, что задержаны "диверсанты" Евгений Панов и Андрей Захтей. В Минобороны эти инсинуации назвали ложью.

"Сулейманов, который был в окруженной воинской части в Перевальном, потом не выдержал сдачи и уехал. И тут к нему приходит некто, кого вообще-то украинским спецслужбам, если это не от них был человек, найти не мешало бы, и говорит: "Нужно заложить муляж бомбы, посмотрим, что получится". Ну если не муляж, то надо тогда звонок сообразить, чтобы посмотреть, какая реакция будет. И мотив: это нужно для Украины. Понимаете? Его просто ловят на патриотизме и отправляют какой-то совершенно провокационной ерундой заниматься. Но человек верит и едет, потому что хочет хотя бы что-то для страны делать в Крыму. Ну то есть можно осуждать или говорить, что это глупо было, но мотив достойный очень, тут никаких претензий. И вот об этом парне опять ничего толком не говорят даже в стране, ради которой он пошел на это все", - пишет в своем Facebook крымский журналист Антон Наумлюк.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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