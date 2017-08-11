Власти РФ посадили украинца Панова за решетку на 8 лет

Суд также вынес приговор обвиняемому в пособничестве Панову Максиму Смишляему

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданина Украины Артура Панова, обвиняемого российскими властями в подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд также вынес приговор обвиняемому в пособничестве Панову Максиму Смишляему. Его на 10 лет суд страны-агрессора отправил в колонию строгого режима.

Панов был арестован в Ростове-на-Дону в декабре 2015 года, Смишляев - в январе.

3 мая 2017 года, после распространившихся слухов о смерти Панова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что Панов, находившийся в СИЗО, жив.

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