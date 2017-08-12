Пол Манафорт мог отмывать деньги Фирташа - Bloomberg
В 2008 году олигарх Дмитрий Фирташ инвестировал в предприятие экс-главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта CMZ Ventures $25 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные записи.
Строительный проект, в который инвестировались деньги, не запустился, а само предприятие закрылось в 2009 году.
Адвокат Фирташа Дэн Уэбб утверждает, что тот никогда не передавал деньги Манафорту или кому-либо еще из сферы строительного бизнеса в США.
Иск, в котором утверждалось, что фирма CMZ отмывает деньги, подавала в частности Юлия Тимошенко.
Отмечается также, что бывший зять Манафорта Джеффри Йохай находится под следствием - ФБР подозревает его в причастности к организации финансовой пирамиды.
Манафорт стал руководителем кампании Трампа в июне 2016 года, но был вынужден уйти в отставку двумя месяцами позже на фоне сообщений о его деловых отношениях с бывшим украинским диктатором Виктором Януковичем.
Фирташа в США обвиняют в заговоре с целью выплатить по меньшей мере $18 млн взятки за добычу титана в Индии и продать его чикагской компании.
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