Пол Манафорт мог отмывать деньги Фирташа - Bloomberg

Согласно судебным записям, в 2008 году Фирташ инвестировал в проект предприятия Манафорта $25 млн - проекта нет, а через год предприятие закрылось

В 2008 году олигарх Дмитрий Фирташ инвестировал в предприятие экс-главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта CMZ Ventures $25 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные записи.



Строительный проект, в который инвестировались деньги, не запустился, а само предприятие закрылось в 2009 году.



Адвокат Фирташа Дэн Уэбб утверждает, что тот никогда не передавал деньги Манафорту или кому-либо еще из сферы строительного бизнеса в США.



Иск, в котором утверждалось, что фирма CMZ отмывает деньги, подавала в частности Юлия Тимошенко.

Отмечается также, что бывший зять Манафорта Джеффри Йохай находится под следствием - ФБР подозревает его в причастности к организации финансовой пирамиды.

Манафорт стал руководителем кампании Трампа в июне 2016 года, но был вынужден уйти в отставку двумя месяцами позже на фоне сообщений о его деловых отношениях с бывшим украинским диктатором Виктором Януковичем.



Фирташа в США обвиняют в заговоре с целью выплатить по меньшей мере $18 млн взятки за добычу титана в Индии и продать его чикагской компании.

Читайте также спецпроект LIGA.net: Путь Фирташа. От помидоров до тюрьмы



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.