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Пол Манафорт мог отмывать деньги Фирташа - Bloomberg

12.08.2017 01:25
Согласно судебным записям, в 2008 году Фирташ инвестировал в проект предприятия Манафорта $25 млн - проекта нет, а через год предприятие закрылось
Пол Манафорт мог отмывать деньги Фирташа - Bloomberg
Дмитрий Фирташ

В 2008 году олигарх Дмитрий Фирташ инвестировал в предприятие экс-главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта CMZ Ventures $25 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные записи.

Строительный проект, в который инвестировались деньги, не запустился, а само предприятие закрылось в 2009 году. 

Адвокат Фирташа Дэн Уэбб утверждает, что тот никогда не передавал деньги Манафорту или кому-либо еще из сферы строительного бизнеса в США. 

Иск, в котором утверждалось, что фирма CMZ отмывает деньги, подавала в частности Юлия Тимошенко. 

Отмечается также, что бывший зять Манафорта Джеффри Йохай находится под следствием - ФБР подозревает его в причастности к организации финансовой пирамиды. 

Манафорт стал руководителем кампании Трампа в июне 2016 года, но был вынужден уйти в отставку двумя месяцами позже на фоне сообщений о его деловых отношениях с бывшим украинским диктатором Виктором Януковичем. 

Фирташа в США обвиняют в заговоре с целью выплатить по меньшей мере $18 млн взятки за добычу титана в Индии и продать его чикагской компании. 

Читайте также спецпроект LIGA.net: Путь Фирташа. От помидоров до тюрьмы

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ЛIГАБiзнесIнформ
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