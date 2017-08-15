Письмо Януковича о войсках РФ имело статус документа Совбеза ООН

Бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев отметил, что Россия использовала письмо экс-диктатора Януковича для оправдания интервенции

Письмо экс-диктатора Виктора Януковича с призывом к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска в Украину имело статус официального документа Совбеза ООН. Об этом сегодня на судебном заседании заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Сергеева, 3 марта 2014 года Россия созвала Совбез ООН по своей инициативе.

"Чуркин строил свой логический ряд - бандеровцы, националисты, бандиты, нападут на Крым, мы защищаем. И дает письмо, зачитывает, что Янукович призывал ввести войска. В отличие от 1 марта и письма Аксенова, оно было не просто зачитано и показано. Ему утром дали статус официального документа Совбеза ООН", - сказал Сергеев.

Он отметил, что иной трактовки быть не может: "Никаких инсинуаций, истерик, которые иначе трактовали бы этот документ. Как сказал потом журналистам посол Франции в США Жерар Арно, документ не фальшивый, президент фальшивый".

Сергеев добавил, что Россия использовала это письмо для оправдания интервенции: "Я считаю, РФ для объяснения не хватало этого звена. И оно было использовано".

Впоследствии факт написания Януковичем письма помешал Украине получить максимум поддержки на Генассамблее ООН 27 марта, когда 11 голосов были против резолюции за территориальную целостность Украины. "Четверо из них вспомнили при этом факт обращения Януковича. Хотел Виктор Федорович или не хотел, но он подыграл агрессору, создал проблемы для моей делегации", уточнил Сергеев.

Отвечая на вопрос прокуроров, Сергеев сообщил, что Россия сама обратилась к Совбезу с письмом, в котором просила считать письмо Януковича официальным документом.



18 января 2017 года СМИ опубликовали письмо Януковича Путину о введении войск: фото.

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