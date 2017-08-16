Главе ЦПК Шабунину вручили подозрение

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили о подозрении в Днепровском отделении полиции Киева. Об этом сообщает издание Украинская правда.

Шабунина подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом. Главе ЦПК инкриминируют ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

"Следователи за ночь изменили статью, которую инкриминируют Шабунин. Теперь руководителю ГПК грозит до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ЦПК в Twitter. За нарушение статьи предусматрены исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

В подозрении сказано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что "повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица".

15 августа в ЦПК объяснили, почему дело против Шабунина считают сфабрикованным.

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