Ракетный скандал: Порошенко поручил провести расследование

Президент уверен, что результаты расследования позволят доказать непричастность Украины к поставкам баллистических ракет в КНДР

Президент Петр Порошенко поручил экспертам под председательством Секретаря СНБО проверить опубликованную в издании New York Times информацию о якобы причастности Украины к поставкам ракетных двигателей в КНДР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Какими бы абсурдными не выглядели обвинения Украины... мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП Южмаш и КБ Южное, провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", - заявил президент.

Порошенко добавил, что расследование позволит доказать непричастность Украины к "северокорейской баллистической истории", а также поможет обнаружить, кто является источником этого информационного вброса и каким является его замысел.

Президент напомнил, что Украина "добросовестно придерживается международного режима нераспространения, добровольно избавившись третьего по мощности ядерного потенциала в мире".

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14 августа 2017 года американское издание The New York Times со ссылкой на предположения Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе Южмаш и Государственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.

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