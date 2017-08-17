Государственный адвокат отказался защищать Януковича

Оболонский райсуд Киева согласился на самоотвод адвоката Виталия Мешечека

Государственный защитник беглого экс-президента Виктора Януковича заявил о самоотводе. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"В Оболонском райсуде Киева началось очередное заседание по делу по обвинению экс-президента Януковича в государственной измене. В начале заседания государственный защитник Януковича Виталий Мешечек сделал следующее заявление: "Учитывая особую сложность данного уголовного производства прошу принять мой отказ от выполнения обязанностей в данном судебном процессе", - пишет она.

Прокурор заявил, что это признание некомпетентности адвоката, ведь раньше, ознакомившись с материалами производства, он заявлял о своей готовности осуществлять защиту подозреваемого.

Оболонский райсуд Киева согласился на самоотвод Мешечека. Такое решение зачитал на заседании судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

"Заслушав мнение прокуроров, исследовав материалы уголовного производства, суд считает возможным принять отказ защитника от исполнения своих обязанностей, поскольку последний указывает на неспособность осуществлять дальнейшую защиту обвиняемого Януковича... Суд постановил принять отказ защитника Мешечека Виталия Владимировича от исполнения своих обязанностей по защите обвиняемого Януковича Виктора Федоровича", - сказал он.

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