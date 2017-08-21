Украина призвала Судан пересмотреть свою позицию по агрессии РФ

При этом Украина высказала заинтересованность в активизации сотрудничества с Суданом в политической, экономической и гуманитарной сферах

На встрече в МИД с послом Судана украинская сторона заявила о заинтересованности углубления сотрудничества с этой страной, а также подняла вопрос необходимости пересмотра позиции Судана в отношении российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Встречу с послом Республики Судан в Украине Анасом Эльтайб Эльгалиани провел государственный секретарь МИДа Андрей Заяц.

Во время встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между Украиной и Суданом в политической, экономической и гуманитарной сферах. Отмечена активная работа Украины как главы санкционного комитета по Судану СБ ООН.

"Отдельное внимание было уделено вопросу пересмотра позиции Судана в отношении Украины, в частности, комплекса вопросов, связанных с агрессией РФ против Украины, нарушением прав человека в незаконно аннексированном Крыму. Подчеркнута важность проведения до конца 2017 года украинско-суданских политических консультаций.", - сказано в сообщении.

В связи с завершением дипломатической миссии посла Судана в Украине госсекретарь поблагодарил Анаса Эльгалиани за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, Судан всегда голосовал против интересов Украины в ООН по резолюциям, связанным с российской агрессией.

Так, в 2014 году Судан проголосовал против принятия резолюции о непризнании вступления Крыма в состав России на основании незаконного референдума.

В 2016 году Судан не поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

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