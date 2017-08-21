Суд отклонил апелляцию Добкина на арест

Теперь Добкин намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы доказать "политический подтекст уголовного дела"

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию на решение Печерского райсуда об аресте народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина с альтернативой залога 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Оппоблока.

В сообщении отмечается, что теперь Добкин намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы доказать "политический подтекст уголовного дела".

13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 - злоупотребление служебным положением и по статье 190 - мошенничество.

15 июля Печерский суд арестовал Добкина с возможностью выхода под залог в 50 млн гривень. Залог внесли депутаты Вадим Новинский и Борис Колесников.

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