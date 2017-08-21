USD:  25.36  25.65   EUR:  29.60  30.19  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд отклонил апелляцию Добкина на арест

21.08.2017 18:38
Теперь Добкин намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы доказать "политический подтекст уголовного дела"
Суд отклонил апелляцию Добкина на арест
Михаил Добкин

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию на решение Печерского райсуда об аресте народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина с альтернативой залога 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Оппоблока.

В сообщении отмечается, что теперь Добкин намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы доказать "политический подтекст уголовного дела". 

13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 - злоупотребление служебным положением и по статье 190 - мошенничество.

15 июля Печерский суд арестовал Добкина с возможностью выхода под залог в 50 млн гривень. Залог внесли депутаты Вадим Новинский и Борис Колесников.  

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 