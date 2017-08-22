Климкин-аэрофизик: Украина не замешана в ракетном скандале с КНДР

Министр призвал мировое сообщество совместно расследовать проблему и выяснить, кто на самом деле стоит за возможной передачей КНДР ракетных технологий

Технические руководства по созданию баллистических ракет в Украине охраняются предельно тщательно, и любые попытки выкрасть их, передать другой стороне или перенести "в голове" отдельного специалиста практически невозможны. Об этом в говорится в заявлении министра иностранных дел Павла Климкина, которое опубликовало американское издание The New York Times.

14 августа 2017 года NYT со ссылкой на предположения ракетного эксперта Майка Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

"Меня встревожили предложения в вашей статье о том, что Украина может поставлять ракетные технологии в Северную Корею. В статье говорится, что КНДР использует двигатель РД-250, затем подтверждается, что РД-250 был разработан в России, а затем перепрыгивается к тому, что это связано с утечкой технологии из Украины. Однако никаких доказательств в поддержку таких претензий не было предоставлено", - говорится в заявлении главы МИД.

Климкин отметил, что как министр иностранных дел Украины и аэрофизик, он может заверить - Украина не замешана в разработке ракетной программы Северной Кореи.

"Производственные линии для создания этих типов ракет в Украине были сняты с эксплуатации в 1992 году. Такие знания не могут переноситься в головах отдельных ученых-изгоев, так как инструкции (информация и схемы по ракетным технологиям, - ред.) являются частью комплексных руководств, которые находятся в высоконадежных местах под охраной наших сил безопасности. Преступникам получить к ним доступ практически невозможно, также никакие усилия (по получению материалов, - ред.) не останутся незамеченными властями", - пояснил министр.

При этом Климкин усомнился в том, что Пхеньян мог добиться нынешнего прогресса по своей ракетной программе без посторонней помощи.

"Мировое сообщество должно теперь совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет за это ответственность", - резюмировал он.

Читайте также: Корейская рулетка: нанесет ли КНДР удар по США

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе Южмаши Государственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.

Президент Петр Порошенко поручил экспертам под председательством секретаря СНБО проверить данные New York Times; США приветствовали такой подход Украины к разрешению проблемы. Западная разведка предположила, что КНДР может собирать ракетные двигатели без импорта запчастей.

Читайте также: Ракетный скандал: кто продал Северной Корее двигатель РД-250

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.