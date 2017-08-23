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Мининфраструктуры хочет открыть новые пункты пропуска на границе

23.08.2017 05:32
В ходе заседания в Мининфраструктуры обсуждалось предложение открыть новые пункты пропуска на границе с Польшей
Мининфраструктуры хочет открыть новые пункты пропуска на границе

В ходе заседания Министерства инфраструктуры обсуждался вопрос открытия новых пограничных пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Теперь Государственная пограничная служба и Государственная фискальная служба должны определиться с необходимыми ресурсами. Ведомство также обратится к МИД с просьбой начать переговоры о пунктах пропуска с польской стороной.

Укравтодор, в свою очередь, должен будет обеспечить автомобильные пути к новым пунктам пропуска на государственной границе.

В ходе заседания также обсуждались уже существующие дороги к пунктам пропуска на границах с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией.

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