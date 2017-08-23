Минский процесс не закончит войну в Донбассе - Кравчук

Украина должна забрать у России минскую правовую площадку для того, чтобы они не использовали этот процесс против Украины, отметил экс-президент

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс не способен закончить войну в Донбассе, но переговорный формат нужно коренным образом расширять. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

Первый президент Украины считает, что минские соглашения нужны были полтора или два года назад. По его словам, они остановили российские намерения расширить агрессию в Украине.

"Выполняют ли они сейчас свою главную роль? Нет. Главная роль Украины - это восстановить территориальную целостность, восстановить границы и установить украинскую власть на всей территории Украины, включая Донбасс, а со временем и Крым. Минский формат этого решить не может", - сказал Кравчук.

Он добавил, что минские соглашения фактически решают один вопрос - обмен заложников.

"Нам надо закончить войну. Не будет войны - не будет пленных. Минский процесс не может закончить войну", - подчеркнул Кравчук.

Экс-президент сказал, нужно менять формат Минска. "Формат минского процесса даже под зонтиком нормандского процесса не может этого сделать, потому что нормандский процесс какой-то странный. Я, например, ни одного документа нормандского процесса не читал... То есть, они говорят, а в Минске оформляют", - отметил Кравчук.

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Первый президент уточнил, что минский процесс можно оставить. "Но нужно его коренным образом изменить, расширить, полномочия изменить и состав участников изменить. Там не должны быть ни ДНР, ни ЛНР. Непонятно, почему они там? Именно потому, что они там, Россия и говорит: что это у них гражданская война, поэтому они между собой не могут договориться. Мы должны забрать у России минскую правовую площадку для того, чтобы они не использовали минский процесс против Украины. Все остальное можно использовать для расширения, можно перенести (переговоры, - ред.) - необязательно в Минске, но не имеет значения, где", - подчеркнул Кравчук.

Бывший президент предположил, что если там будет формат Большой семерки или формат Большой двадцатки, или формат Будапештского меморандума, расширенный, то тогда ситуация может измениться.

Сегодня на заседании минских групп должно быть принято решение о перемирии до начала нового учебного года.

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