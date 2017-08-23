В Броварах уволили чиновницу за карту без Крыма и части Донбасса

Чиновница говорит - не обратила внимание на то, что это именно карта Украины

В Киевской области уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко за баннер с изображением карты без Крыма и части Донбасса на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Меня уже уволили. Могу сказать только одно: я, честно говоря, не обратила внимание, что это именно карта Украины. Я увидела просто надпись: "Украина - это мы", - сказала Савченко.

22 июля Национальный болгарский телеканал bTV извинился за размещение карты Украины без Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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