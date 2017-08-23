В Минске договорились о прекращении огня в Донбассе

Стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины

На заседании трехсторонней группы в Минске его участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа 2017 года в связи с началом учебного года. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДО и ОРЛО, в свете поддержки лидеров нормандской четверки от 22 августа 2017 года, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, с полуночи на 25 августа 2017 года", - сказано в сообщении.

Сайдик отметил, что стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом, отметил представитель ОБСЕ.

Вчера президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава страны-агрессора Владимира Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию минских соглашений.

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