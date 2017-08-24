Министр обороны Грузии отменил визит в Украину 24 августа

Причиной отмены визита стали масштабные лесные пожары в Грузии, к ликвидации которых привлечены и военные

Министр обороны Грузии Леван Изория отменил визит в Киев на празднование Дня Независимости Украины. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Причиной отмены визита стали масштабные лесные пожары в Грузии, к ликвидации которых привлечены и военные.

В целом, как сообщается, 24 августа на торжествах в Киеве будут присутствовать восемь глав иностранных оборонных ведомств. Большинство из них, а именно - министры обороны США, Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории, уже прибыли в Украину.

С визитом ожидаются также министры обороны Польши, Молдовы, Турции и замминистра обороны Великобритании.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко во время встречи в Киеве поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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