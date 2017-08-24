Король Данило и черные запорожцы: ВСУ получили новые имена бригад

На Майдане подразделениям, отличившимся в ходе проведения АТО, вручены почетные наименования

Президент Петр Порошенко и главы Генштаба ВСУ, ГПСУ и Нацгвардии вручили почетные наименования военным подразделениям, личный состав которых отличился в ходе проведения АТО.

24 отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование имени короля Данила. Личный состав бригады в боях за Красный лиман, Ямполь и Закотное, при освобождении Славянска, Сиверска и Лисичанска доказал, что достоин имени национального героя Украины.

72 отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование имени Черных запорожцев.

Первой отдельной танковой бригаде присвоено почетное наименование Сиверская. Военнослужащие бригады отличились в ходе боев за Донецкий аэропорт, Пески, Марьинку, Красногоровку.

16 отдельной бригаде армейской авиации присвоено почетное наименование Броды. Бригада отличилась при освобождении Славянска, Красного лимана, Краматорска, Дзержинска.

Первой бригаде оперативного назначения Нацгвардии присвоено имя Петра Дорошенко. Бригада отличилась при выполнении особых задач в районе АТО.

Боевые знамена вручены Военному институту танковых войск. Выпускники заведения отличились в ходе АТО, 88 отдельному десантно-штурмовому батальону, 137 отдельному батальону морской пехоты, Восточному региональному управлению ГПСУ.

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