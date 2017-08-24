Министр обороны Польши: Европа без Украины не будет полноценной

Мацеревич подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины

Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич во время встречи в Киеве с президентом Петром Порошенко, передает пресс-служба украинского президента.

"Польша была, есть и будет вместе с Украиной, потому что ваша страна защищает Европу", - сказал он.

Мацеревич подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил министра обороны Польши за присутствие на военном параде в честь Дня Независимости Украины.

Ранее сегодня с Днем Независимости Украину поздравил также государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, заявив, что "США по-прежнему поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию Украины".

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