Мэттис: Реформа оборонного сектора может стать самой эффективной

По мнению главы Пентагона, именно в условиях войны реформа оборонного сектора в Украине может быть наиболее успешной

Во время ведения боевых действий чрезвычайно сложно проводить реформы, но именно в таких условиях реформа оборонной сферы может быть наиболее успешной. Такое мнение высказал глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Киеве, передает пресс-служба Минобороны.

Мэттис пояснил, что в таких условиях все решения проверяются с учетом боевых действий, в которых принимают участие военные.

Во время встречи украинский и американский министры обсудили ситуацию в Украине, двухстороннее сотрудничество, а также расширение материально-технической поддержки Украины со стороны США.

Полторак также отметил, что доволен военными учениями, которые проводят совместно украинские и американские военные.

"Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности подразделений во время боевых действий. И нам бы хотелось расширить географию таких учений, для этого мы готовим соответствующую инфраструктуру", - сообщил министр обороны Украины.

Ранее сегодня Мэттис сообщил, что в США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.

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