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Украина поддерживает идею вывода войск РФ из Приднестровья - Фриз

24.08.2017 22:38
Фриз подчеркнула, что Украина должна задействовать все механизмы для выведения "военного оккупационного контингента РФ" из Приднестровья
Украина поддерживает идею вывода войск РФ из Приднестровья - Фриз
Приднестровье (фото - ЕРА)

Украина поддерживает инициативу Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат и советник президента Украины Ирина Фриз.

"В который раз подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы", - написала она.

Фриз сообщила, что Украина поддерживает инициативу постпреда Молдовы в ООН Виктора Морару и готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам. 

23 августа постпред Молдовы в ООН обнародовал письмо, в котором призвал включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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