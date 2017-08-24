Украина поддерживает идею вывода войск РФ из Приднестровья - Фриз
Украина поддерживает инициативу Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат и советник президента Украины Ирина Фриз.
"В который раз подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы", - написала она.
Фриз сообщила, что Украина поддерживает инициативу постпреда Молдовы в ООН Виктора Морару и готова обеспечить полную поддержку молдавским партнерам.
23 августа постпред Молдовы в ООН обнародовал письмо, в котором призвал включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
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