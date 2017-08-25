Кобзон заявил, что Янукович живет рядом с ним

По словам российского певца и депутата нелегитимной Думы Иосифа Кобзона, Виктор Янукович живет в Московской области

Экс-диктатор Виктор Янукович, сбежавший в Россию, живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Об этом рассказал изданию Дни.ру певец и депутат нелегитимного парламента страны-агрессора Иосиф Кобзон, который тоже живет в этом поселке.

"В Баковке забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами", - заявил Кобзон.

Кобзон добавил, что "собственными силами уничтожил" бы Януковича за то, что "он допустил Майдан".Кобзон, кроме публичной поддержки подконтрольных Кремлю бандформирований, периодически посещает временно оккупированный Донбасс, где, в частности, дает концерты. В августе 2015-го боевики присвоили певцу фейковое звание "героя ДНР".

В феврале 2017 года Кобзон в интервью российскому СМИ отрицал наличие у него так называемого паспорта, якобы выданного террористами.



26 июля певца лишили звания почетного гражданина Славянска.



Что касается самого Януковича, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил его новым адвокатом Максима Герасько.



29 июня Янукович отказался прибыть в суд на территории РФ для участия в режиме видеоконференции в заседании Оболонского райсуда Киева по делу по обвинению его в госизмене. Согласно зачитанному прокурорами обвинительному акт, экс-президент обвиняется в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

30 июня ГПУ сообщила о новом подозрении Януковичу и ряду бывших руководителей правоохранительных органов в препятствовании митингам, организации массового убийства и террористического акта.

6 июля Янукович отозвал своих адвокатов и заявил, что не хочет принимать участия в суде, "итог которого заранее определен".

