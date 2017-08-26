Украинские военные летчики примут участие в авиапоказе в Польше
Летный и инженерно-технический состав 831-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр завершил подготовку к участию в международном авиационном показе International Airshow-2017, который будет проходить в польском Радоме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Показ состоится 26-27 августа. Украина будет представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-26.
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
24 августа сообщалось, что подразделения Вооруженных Сил Украины впервые примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44
-
вчера
11:55
-
24.08.17
22:38
Новости партнеров
- 29483
- 29397
- 26052
- 15046
- 11303