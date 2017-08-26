Украинские военные летчики примут участие в авиапоказе в Польше

Украина будет представлена на авиапоказе двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-26

Летный и инженерно-технический состав 831-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр завершил подготовку к участию в международном авиационном показе International Airshow-2017, который будет проходить в польском Радоме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Показ состоится 26-27 августа. Украина будет представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-26.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

24 августа сообщалось, что подразделения Вооруженных Сил Украины впервые примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

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