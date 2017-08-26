Очередной эксперт NYT: США совершат ошибку, дав Украине оружие

Кофман утверждает, что идея предоставления Украине Javelin - это объявление непрямой войны Москве. И Вашингтон не готов выиграть эту войну

План администрации Дональда Трампа вооружить Украину - это серьезное политическое решение, которое может иметь далеко идущие стратегические последствия. И хотя помощь Украине достойна восхищения, такое решение из-за отсутствия публичных обсуждений и внезапности вызывает тревогу - США идут на непрямую войну с Россией и в этой войне Вашингтон не готов к победе. Об этом пишет эксперт Майкл Кофман для издания The New York Times.

По мнению Кофмана, вооружение Украины выглядит "легкой политической победой", однако это "плохая политика".

Эксперт сравнивает предоставление Украине летального оружия с вооружением сирийской оппозиции. В случае с Сирией - план был непродуманным и закончился поражением повстанцев, когда Россия ввязалась в войну в 2015 году и поддержала режим Башара Асада.

Но в случае с Украиной и РФ, пишет Кофман, заинтересованность сторон гораздо большая, а влияние США в регионе, напротив, несущественно.

По мнению американского эксперта, предложение отправить оружие в Украину - несвоевременно, поскольку за последние два года Украина "не потеряла значительную территорию", а Россия не совершила полномасштабного вторжения.

"Из всех возможных способов помочь стране (Украине - ред.) улучшить свои вооруженные силы, предоставление ракет не реформированным военнослужащим вряд ли кажется разумным вариантом. Это время, чтобы помочь стране преобразоваться, а не играть в геополитические шашки с ракетами", - пишет он.

Кофман также цитирует американских генералов в Европе, которые якобы заявляют, что предоставление Украине оружия "не изменит ситуацию стратегически позитивным образом".

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Также он указывает на существенное неравенство сил Украины и России, а потому, по мнению Кофмана, несколько портативных противотанковых ракет не установят равновесие.

Эксперт отмечает, что Javelin - дорогостоящее и непрактичное оружие и за эти же деньги Киев мог бы получить большее количество сопоставимого оружия из других стран или производить самостоятельно.

Также он утверждает, что танковых сражений в Донбассе было очень мало, а большинство жертв - от артиллерии и стрелкового оружия. Кроме того, пишет Кофман, ВСУ использовали противотанковые управляемые ракеты против боевиков в августе 2014 года и феврале 2015 года - тогда это не оказало сдерживающего эффекта на Россию.

"Стремление поставлять ракеты Javelin в Украину действительно является политическим решением, которое превратит конфликт между Россией и Украиной в непрямую войну между Соединенными Штатами и Россией", - подчеркивает эксперт, отмечая также, что американские политики должны помнить, прежде всего, о собственных национальных интересах.

"Если намерение администрации Трампа - отправить сигнал в Москву, то американские чиновники должны помнить, что в Кремле есть много желающих отправить сигнал обратно", - утверждает Кофман.

Эксперт призывает проявлять осторожность в сигналах и для Украины - у США нет стратегической цели в Украине и чиновники просто хотят дать Киеву ракеты, считает он. Если Javelin будут предоставлены, продолжает Кофман, то США впустую используют рычаги давления на геополитического противника.

"Если администрация Трампа видит конфликт в Украине в рамках новой холодной войны, ему следует больше думать о том, как она планирует ее выиграть. Пустые сигналы или несколько ракет не будут преобладать против такого противника, и они не являются разумным способом помочь Украине", - резюмирует эксперт.

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