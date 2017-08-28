Проукраинские листовки в Луганске: ФСБ проводит расследование

По данным источников LIGA.net, патриотически настроенные луганчане разместили проукраинские листовки в Донбассе 24 августа 2017 года

Во временно оккупированном Донбассе российские кураторы из ФСБ РФ проводят масштабное расследование событий 24 августа, когда во многих городах фиксировалась массированная акция украинского подполья по расклеиванию листовок ко Дню независимости Украины. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"В отчетах сказано дословно "… акция была внезапной и носила характер заранее организованной и подготовленной", а также что "… нет никакого сомнения, что на территории действует тщательно залегендированная и эффективная "диверсионно-террористическая сеть агентов и местного банд-подполья" (так в оригинале, - ред.), руководимых специальными службами Украины", - отмечается в сообщении.

На время расследования ряд руководителей местных структурных подразделений так называемых МГБ отстранены от выполнения служебных обязанностей.

По информации LIGA.net, в Луганске с утра появились проукраинские листовки, а в центре Донецке звучал гимн Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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