У Климкина нет российского гражданства - МИД РФ

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Климкин имеет гражданство РФ

У министра иностранных дел Павла Климкина нет российского гражданства. Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос газеты Коммерсант.

"По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют", - говорится в ответе российского ведомства.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Климкин имеет гражданство РФ, и предлагал президенту Петру Порошенко лишить главу МИД украинского гражданства.

Климкин опроверг эту информацию в своем Twitter.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.