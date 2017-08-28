У Климкина нет российского гражданства - МИД РФ
28.08.2017 21:26
Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Климкин имеет гражданство РФ
Павел Климкин
У министра иностранных дел Павла Климкина нет российского гражданства. Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос газеты Коммерсант.
"По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют", - говорится в ответе российского ведомства.
Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Климкин имеет гражданство РФ, и предлагал президенту Петру Порошенко лишить главу МИД украинского гражданства.
Климкин опроверг эту информацию в своем Twitter.
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