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У Климкина нет российского гражданства - МИД РФ

28.08.2017 21:26
Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Климкин имеет гражданство РФ
У Климкина нет российского гражданства - МИД РФ
Павел Климкин

У министра иностранных дел Павла Климкина нет российского гражданства. Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос газеты Коммерсант.

"По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют", - говорится в ответе российского ведомства.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Климкин имеет гражданство РФ, и предлагал президенту Петру Порошенко лишить главу МИД украинского гражданства.

Климкин опроверг эту информацию в своем Twitter.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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