Из Украины за фейки о Донбассе выдворили испанских журналистов
Два испанских журналиста, которые писали о войне в Донбассе, 24 августа сразу же по прилету в Украину были выдворены из страны в Нидерланды с запретом на въезд до 2020 года. Об этом случае сообщает испанское издание Еl Мundо.
Антониу Памплиегу и Мануэль Анхель Састре были сопровождены на самолет до Амстердама 25 августа. До этого их 20 часов продержали в транзитной зоне. После они улетели в Мадрид.
Как пишет источник, оба с 2015 года находились в списке граждан, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Репортеров обвинили в распространении фейков о действиях украинской армии. В материалах журналистов за декабрь 2014 года речь идет о "бомбардировках" Первомайска и "затоплении" шахт Донецкого угольного бассейна.
Позднее Киев снял санкции с еврожурналистов, однако это не помешало спецслужбам выдворить Памплиегу и Состре из Украины. "Они относились к нам как к преступникам", - пожаловался испанским СМИ Састре.
Испанская Федерация ассоциаций журналистов осудила действия украинских властей. Сообщение об инциденте зарегистрировано на сайте Совета Европы.
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В 2015 году оба представителя СМИ Испании попали в плен к террористам Фронта Ан-Нусра в Сирии, были освобождены в мае 2016-го.
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