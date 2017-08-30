Украина направит для помощи Грузии пожарный самолет

Самолет Ан-32П будет отправлен в среду, 30 августа, из Одессы в Батуми для помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров в Грузии

Украина отправит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию для помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, передает пресс-служба президента Украины.

Самолет Ан-32П будет отправлен в среду, 30 августа, из Одессы в Батуми.

Масштабные лесные пожары в Грузии начались более недели назад. Очаги возгорания зафиксированы в разных районах, в частности, возле города Боржоми.

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