Украина направит для помощи Грузии пожарный самолет
30.08.2017 00:46
Самолет Ан-32П будет отправлен в среду, 30 августа, из Одессы в Батуми для помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров в Грузии
Фото: ЕРА
Украина отправит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию для помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, передает пресс-служба президента Украины.
Самолет Ан-32П будет отправлен в среду, 30 августа, из Одессы в Батуми.
Масштабные лесные пожары в Грузии начались более недели назад. Очаги возгорания зафиксированы в разных районах, в частности, возле города Боржоми.
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